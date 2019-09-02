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Прокурором Приморско-Ахтарского района назначен Вадим Кузнецов

Новым прокурором Приморско-Ахтарского района Краснодарского края назначен младший советник юстиции Вадим Кузнецов, сообщает пресс-служба ведомства. Приказ об этом подписал Генеральный прокурор Российской Федерации .

Вадим Кузнецов в 2010 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с августа 2010 года. Работал в должности помощника прокурора Карасунского административного округа Краснодара, затем прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края, далее заместителя прокурора Центрального района Сочи.

Елена Рыжкова


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