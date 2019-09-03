Hyundai анонсировал гоночный электромобиль

Компания Hyundai показала тизер первого в своей истории гоночного электромобиля, который покажут в 2019 году.

На официальной странице корейского автопроизводителя в Facebook опубликован короткий видеоролик, в котором итальянский гонщик Габриэле Тарквини, выступающий за Hyundai в серии WTCR, работает со спрятанным под покрывалом прототипом. Ожидается, что марка готовит модель для новой гоночной серии ETCR.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года Hyundai также покажет концептуальный электромобиль в стиле 1970-х годов.