На Украине заведено еще одно дело против экс-спикера Рады

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на ответ Госбюро. Господин Парубий может быть причастен к возможному препятствованию осуществления избирательного права.

Отмечается, что решение было открыто 20 августа по решению суда. Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований возбудить дело в отношении господина Парубия по статье «воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

Это не первое уголовное дело, заведенное в отношении Андрея Парубия. В апреле 2019 года ГБР начало расследование уголовных дел против ведущих украинских политиков, включая господина Парубия, «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году». В августе ГБР завело еще одно уголовное дело в отношении Андрея Парубия. ГБР проверит его причастность к гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, акции протеста в Киеве начались в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года в результате столкновений в центре украинской столицы погибли около 80 человек, впоследствии названных «Небесной сотней». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время февральских акций протеста покинул страну. В июне 2014 года президентом Украины был избран бывший министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

В мае 2014 года одесские беспорядки переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек и 250 пострадали.