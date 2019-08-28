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Юрист Портнов заявил о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Оно проверит его причастность к гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил юрист Андрей Портнов.

Ранее господин Портнов подал в бюро заявление о совершении спикером Рады ряда преступлений. «Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление»,— сообщил Андрей Портнов (цитата по «РИА Новости»).

Беспорядки в Одессе в мае 2014 года переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек и 250 пострадали.

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