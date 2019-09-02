Полпред президента России в ЮФО приехал на открытие новой школы в Краснодаре

Полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов принял участие в открытии новой школы в Московском микрорайоне Краснодара. В филиале школы № 71, который в будущем планируют выделить в самостоятельное учебное заведение, сформировали 103 класса, из которых 19 - первых. В школу приняли на обучение 3077 человек, сообщили в мэрии. В краснодарских telegram-каналах обсуждают причины поездки господина Устинова из своей резиденции в Ростове-на-Дону, где сегодня также открывается новая школа, в Краснодар.

Всего 1 сентября 2019 года в Краснодаре открылось четыре новых школы: на улице Байбакова, на улице Героя Аверкиева, а также два новых корпуса — в гимназии № 23 и в школе № 81. Сейчас в городе возводятся еще пять школ, чтобы школьники учились в одну смену.

Сообщается, что площадь территории школы по улице Байбакова, 17 — более 2,6 га, общая площадь здания — 21,1 тыс. кв. м. В школе — три этажа. Столовая на 600 мест, актовый зал на 500 мест и три спортивных зала со скалодромом, беговыми дорожками и велотренажерами.

Предметные классы новой школы оснащены интерактивными пособиями, медиа-коллекциями, цифровыми лабораториями, мобильными лингафонными и компьютерами. Классы робототехники оснащены образовательными модулями для изучения основ робототехники и творческого проектирования. Для изучения основ астрономии в школе есть телескопы, купольный и виртуальный планетарии. В рамках внеклассной работы планируются занятия в лаборатории 3D-моделирования и в издательском центре.

На территории школы есть две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы, футбольное поле с искусственным покрытием.

Василий Хитрых