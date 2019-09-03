«Польские власти не готовы к перезагрузке отношений с Россией»

В МИДе прокомментировали решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны: официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала положение официальной Варшавы «глупым», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что любые мемориальные события без участия России не могут считаться полноценными. 1 сентября в Варшаву приехали представители стран НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства». По официальной версии Россию не пригласили так, как она не входит ни в одну из этих организаций. Обозреватель «Ъ» Максим Юсин считает, что в этой ситуации можно найти и положительные моменты.

Прошедшие в Польше мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, получились для России предсказуемо скандальными. Иначе едва ли могло быть: нынешние польские власти — правоконсерваторы и националисты из партии «Право и справедливость» — с самого начала взяли курс на обострение, не пригласив в Варшаву Владимира Путина и проведя отсев лидеров постсоветских государств — кого звать, а кого нет — по только им понятному принципу.

В итоге в знак солидарности с Москвой от участия отказались руководители Белоруссии и Армении, зато главы стран Балтии и президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве присутствовали. Что касается официальной части, то президент Польши Анджей Дуда из всех возможный вариантов своего выступления выбрал самый конфронтационный в отношении Москвы. Венцом президентской речи стал пассаж, что в политическом смысле Вторая мировая война закончилась только в 1989 году — с закатом Советского Союза, тем самым он фактически поставил знак равенства между СССР и гитлеровской Германией, вызвав, надо думать, некоторое смущение в рядах иностранных гостей.

Среди них был, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, совсем недавно на совещании послов высказавшийся за построение новых отношений и налаживание сотрудничества с Москвой и тогда же признавший: среди союзников Парижа по НАТО и ЕС есть страны, которые категорически против такого подхода. В том, что Макрон имеет в виду, в первую очередь Польшу, сомнений не было. Даже если бы у кого-то они оставались, президент Дуда в своей речи по случаю юбилея их окончательно снял. А следом отличился и министр обороны Мариуш Блащак — он заявил, что именно Москва несет ответственность за то, что Польша после войны не получила от Германии репарации, но что этот вопрос по-прежнему актуален, и Варшава будет его ставить.

Какие выводы сделает Москва? Не исключено, что одним из последствий может стать отказ Владимира Путина от участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения советскими войсками гитлеровского концлагеря Аушвиц (Освенцим) на территории современной Польши. Еще недавно российские и польские дипломаты, с которыми я общался, говорили, что этот визит может дать шанс на перезагрузку двусторонних отношений. Но, по-видимому, нынешние власти Польши к такой перезагрузке не готовы, и в такой ситуации визит Путина вызовет лишь новую волну скандалов, взаимных обвинений и выяснения отношений на глазах у мировых лидеров.

Впрочем, варшавские мероприятия принесли Москве и позитивную новость.

Неожиданно для многих ее главным адвокатом стал черногорский президент Мило Джуканович, отношения с которым у Кремля в последнее время складывались непросто. Тем не менее, в этот деликатный момент именно лидер Черногории, имеющей с Россией теснейшие исторические, культурные, религиозные связи, фактически стал основным оппонентом Анджея Дуды. Джуканович напомнил об «огромной роли, которую Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в победе над фашизмом» и выразил сожаление, что представителей России не пригласили на мероприятия в Польшу. А затем затронул еще одну тему, крайне болезненную для некоторых постсоветских государств и очень важную с точки зрения Кремля — Джуканович заявил о росте влияния националистических сил, которые стремятся «переписать историю, подвергнуть сомнению заслуги освободителей в победе над фашизмом и в то же время подвергают сомнению ответственность тех, кто был на стороне фашизма».

Заявление Джукановича стало своеобразным моментом истины.

Во-первых, лидер Черногории дает понять Москве, что готов перевернуть страницу и вернуться к традиционным партнерским отношениям между двумя странами. Во-вторых, Кремль получил наглядную иллюстрацию: членство той или иной страны в НАТО отнюдь не означает, что она автоматически становится противником России. Напротив, чем больше будет в НАТО и ЕС традиционно русофильских государств, не отягощенных польско-прибалтийскими обидами, комплексами и фобиями, тем для нее выгоднее.

С этой мыслью, однако, в Москве согласятся далеко не все. Часть отечественной элиты привыкла к черно-белому видению мира, делению на врагов и союзников и предпочитает не вдаваться в нюансы, не искать компромиссов. И здесь, кстати, эта часть российской элиты сходится с элитой польской. Только с противоположным знаком.