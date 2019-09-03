Глава Гонконга отрицает желание уйти в отставку

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что не обращалась в центральное правительство Китая с просьбой об отставке. «Я никогда не подавала в отставку» — так госпожа Лам отреагировала на информацию Reuters о том, что она рассказала своему окружении о желании уйти со своего поста, но ей отказали в Пекине.

По ее словам, она не подавала в отставку, так как считает, что может руководить своей командой и может помочь Гонконгу. «У меня есть уверенность в том, что смогу это сделать, поэтому нет никакого противоречия, касающегося того, что я якобы хочу уйти, но не могу»,— добавила глава администрации.

Информация об отставке появилась на фоне продолжающихся с июня многотысячных акций протеста. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе Китая.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».