03 сентября, вторник
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В Афганистане в результате взрыва погибли 16 человек и 119 получили ранения

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о 16 погибших и 119 раненных в результате взрыва бомбы в восточной части Кабула. Нападение было совершено на территорию комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, сообщает афганский англоязычный телеканал TOLOnews. В результате взрыва загорелась автозаправка.

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за теракт. Пятеро нападавших были ликвидированы спецназом в ходе спецоперации, проведенной после взрыва.

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