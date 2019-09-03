В Афганистане в результате взрыва погибли 16 человек и 119 получили ранения

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о 16 погибших и 119 раненных в результате взрыва бомбы в восточной части Кабула. Нападение было совершено на территорию комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, сообщает афганский англоязычный телеканал TOLOnews. В результате взрыва загорелась автозаправка.

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за теракт. Пятеро нападавших были ликвидированы спецназом в ходе спецоперации, проведенной после взрыва.