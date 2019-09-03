Чемпионат мира по баскетболу

Первый групповой этап
Второй тур
Группа A. Венесуэла—Кот-д’Ивуар 87:71. Польша—Китай 79:76. Положение команд. 1. Польша — 4 очка. 2. Китай — 3. 3. Венесуэла — 3. 4. Кот-д’Ивуар — 2.
Группа B. Аргентина—Нигерия 94:81. Россия—Южная Корея 87:73. Положение команд. 1. Аргентина — 4. 2. Россия — 4. 3. Нигерия — 2. 4. Южная Корея — 2.
Группа C. Тунис—Иран 79:67. Испания—Пуэрто-Рико 73:63. Положение команд. 1. Испания — 4. 2. Пуэрто-Рико — 3. 3. Тунис — 3. 4. Иран — 2.
Группа D. Италия—Ангола 92:61. Сербия—Филиппины 126:67. Положение команд. 1. Сербия — 4. 2. Италия — 4. 3. Ангола — 2. 4. Филиппины — 2.
Сборные Польши, Аргентины, России, Испании, Сербии и Италии обеспечили выход во второй групповой раунд.
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