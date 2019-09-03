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Крупнейшие лизинговые компании по итогам первого полугодия 2019 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Наименование компании Объем нового бизнеса (млрд руб.) Текущий портфель (млрд руб.) Изм. с начала года (%) Объем полученных платежей (млрд руб.)
«Сбербанк Лизинг» (ГК) 138,7 624,6 2,5 64,4
ГТЛК 89,3 822,4 -11,2 40,1
«ВТБ Лизинг» 59,5 566,1 -1,6 82,0
«ВЭБ-лизинг» 43,4 352,6 -5,7 35,4
ЛК «Европлан» 39,7 94,3 11,7 н. д.
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) 33,6 213,6 10,9 18,4
«Альфа Лизинг» (ГК) 27,2 157,5 5,7 25,2
«Балтийский лизинг» (ГК) 24,7 57,5 12,2 22,3
«РЕСО-Лизинг» 22,6 57,9 21,2 17,4
«Сименс Финанс» 20,0 61,4 7,4 н. д.

ГК — группа компаний.



н. д.— нет данных.



По данным «Эксперт РА».



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