Крупнейшие лизинговые компании по итогам первого полугодия 2019 года

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|Наименование компании
|Объем нового бизнеса (млрд руб.)
|Текущий портфель (млрд руб.)
|Изм. с начала года (%)
|Объем полученных платежей (млрд руб.)
|«Сбербанк Лизинг» (ГК)
|138,7
|624,6
|2,5
|64,4
|ГТЛК
|89,3
|822,4
|-11,2
|40,1
|«ВТБ Лизинг»
|59,5
|566,1
|-1,6
|82,0
|«ВЭБ-лизинг»
|43,4
|352,6
|-5,7
|35,4
|ЛК «Европлан»
|39,7
|94,3
|11,7
|н. д.
|«Газпромбанк Лизинг» (ГК)
|33,6
|213,6
|10,9
|18,4
|«Альфа Лизинг» (ГК)
|27,2
|157,5
|5,7
|25,2
|«Балтийский лизинг» (ГК)
|24,7
|57,5
|12,2
|22,3
|«РЕСО-Лизинг»
|22,6
|57,9
|21,2
|17,4
|«Сименс Финанс»
|20,0
|61,4
|7,4
|н. д.