Сборы топ-10 российских картин в сезон летних блокбастеров*

2018 год Сборы (млн руб.) 2019 год Сборы (млн руб.) «Собибор» 299,5 «Эбигейл» 49,5 «Черновик» 204,5 «Братство» 46,1 «Ночная смена» 113 «Коридор бессмертия» 44 «Два хвоста» 105,8 «Дылда» 26,8 «Русалка. Озеро мертвых» 100,3 «Война Анны» 14,4 «Лето» 89,3 «Трудности выживания» 13 «Садко» 67,1 «Мульт в кино. Выпуск №100. Большой мультпраздник!» 12,3 «Килиманджара» 46,2 «Донбасс. Окраина» 10,8 «Фото на память» 35,5 «Надо мною солнце не садится» 10,7 «Принцесса и дракон» 34,3 «На Париж!» 9,7 Всего 1095,5 237,3

Источник: данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

*Учитываются фильмы, стартовавшие в прокате с 1 мая по 25 августа 2018 года и с 1 мая по 26 августа 2019 года.