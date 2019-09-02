Сборы топ-10 российских картин в сезон летних блокбастеров*

|
|2018 год
|Сборы (млн руб.)
|2019 год
|Сборы (млн руб.)
|«Собибор»
|299,5
|«Эбигейл»
|49,5
|«Черновик»
|204,5
|«Братство»
|46,1
|«Ночная смена»
|113
|«Коридор бессмертия»
|44
|«Два хвоста»
|105,8
|«Дылда»
|26,8
|«Русалка. Озеро мертвых»
|100,3
|«Война Анны»
|14,4
|«Лето»
|89,3
|«Трудности выживания»
|13
|«Садко»
|67,1
|«Мульт в кино. Выпуск №100. Большой мультпраздник!»
|12,3
|«Килиманджара»
|46,2
|«Донбасс. Окраина»
|10,8
|«Фото на память»
|35,5
|«Надо мною солнце не садится»
|10,7
|«Принцесса и дракон»
|34,3
|«На Париж!»
|9,7
|Всего
|1095,5
|
|237,3
Источник: данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
*Учитываются фильмы, стартовавшие в прокате с 1 мая по 25 августа 2018 года и с 1 мая по 26 августа 2019 года.