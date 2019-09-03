Процесс присвоений

В Пензенской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, который, как считает следствие, нецелевым образом потратил средства более чем 400 дольщиков, деньги нескольких участников долевого строительства похитил, а также присвоил средства возглавляемой им коммерческой организации. Защита господина Николаева не комментирует уголовное дело в отношении экс-руководителя коммерческой компании.

Железнодорожный районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Декор-Трейд» Игоря Николаева. Экс-руководитель компании обвиняется в шести эпизодах присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело рассматривает судья Марина ­Егорова.

Так как в уголовном деле фигурирует несколько сотен потерпевших и судья позволила им всем присутствовать на заседаниях, рассмотрение дела будет проходить в актовом зале пензенского ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр».

• АО «Декор-Трейд» — поставщик гофроупаковки (строительство жилых домов — дополнительный вид деятельности. — „Ъ“) и входит в зону коммерческих интересов бывшего депутата Законодательного собрания региона, гендиректора занимающегося производством бумаги ОАО «Маяк» Василия Вдонина. До последнего времени, согласно kartoteka. ru, в состав участников общества входили: Светлана Вдонина — 35%, ОАО «Маяк» — 15% и Игорь Николаев — 50%. После внесенных в сентябре прошлого года поправок господину Николаеву стала принадлежать доля в 76%, а госпоже Вдониной — 24%.

Как писал „Ъ“, Игорь Николаев был задержан в октябре 2017 года по обвинению в мошенничестве, которое заключалось в якобы хищении денег, поступивших от граждан по договорам долевого участия в строительстве. АО «Декор-Трейд» возводило жилкломплекс «Среда» в микрорайоне Сосновка Железнодорожного района Пензы. По версии следствия, с апреля 2014 года по 2017 год господин Николаев нецелевым образом потратил средства 414 дольщиков. Деньги должны были пойти на строительство, на что конкретно были потрачены средства дольщиков, следствие пока не ­поясняет.

Кроме того, как прозвучало в обвинительном заключении, глава АО «Декор-Трейд» присвоил 50 млн руб. четырех дольщиков, которые непосредственно с директором заключили договоры на покупку жилых и нежилых помещений в строящихся домах. Также следствие считает, что Игорь Николаев присвоил принадлежащие АО «Декор-трейд» 21,8 млн руб., которые он получил в качестве займа. Еще один эпизод присвоения, по версии следствия, связан с тем, что гендиректор компании не перечислил на счет предприятия 36,4 млн руб., полученные от покупателя одного из принадлежавших «Декор-Трейду» имущественных комплексов по производству гофротары.

Правоохранительные органы также полагают, что господин Николаев похитил 10,5 млн руб. при реализации имущественного комплекса АО «Декор-трейд».

Все время предварительного следствия Игорь Николаев находился под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест на сумму 26,5 млн руб.

Гособвинитель — заместитель прокурора Железнодорожного района Дмитрий Соломадин — отметил, что господину Николаеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Само АО «Декор-Трейд» в апреле прошлого года было признано банкротом. Инициатором процедуры признания строительной компании несостоятельной выступил один из дольщиков Кирилл Баранов. В реестр требований кредиторов был внесен долг перед господином Барановым в размере 2,9 млн руб. О требованиях заявили также дольщики Валентина Платова, которой строительная компания должна 7,1 млн руб., и Лидия Буданова — 3,8 млн руб.

По информации „Ъ“, Игорь Николаев не признает вину. Его адвокат Елена Курганова отказалась от комментариев, сославшись на то, что ее доверитель не давал защите полномочий выступать с публичными пояснениями по уголовному делу.

Сергей Петунин