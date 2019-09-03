Процесс присвоений

В Пензенской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, который, как считает следствие, нецелевым образом потратил средства более чем 400 дольщиков, деньги нескольких участников долевого строительства похитил, а также присвоил средства возглавляемой им коммерческой организации. Защита господина Николаева не комментирует уголовное дело в отношении экс-руководителя коммерческой компании.
Железнодорожный районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Декор-Трейд» Игоря Николаева. Экс-руководитель компании обвиняется в шести эпизодах присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело рассматривает судья Марина Егорова.
Так как в уголовном деле фигурирует несколько сотен потерпевших и судья позволила им всем присутствовать на заседаниях, рассмотрение дела будет проходить в актовом зале пензенского ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр».
• АО «Декор-Трейд» — поставщик гофроупаковки (строительство жилых домов — дополнительный вид деятельности. — „Ъ“) и входит в зону коммерческих интересов бывшего депутата Законодательного собрания региона, гендиректора занимающегося производством бумаги ОАО «Маяк» Василия Вдонина. До последнего времени, согласно kartoteka. ru, в состав участников общества входили: Светлана Вдонина — 35%, ОАО «Маяк» — 15% и Игорь Николаев — 50%. После внесенных в сентябре прошлого года поправок господину Николаеву стала принадлежать доля в 76%, а госпоже Вдониной — 24%.
Как писал „Ъ“, Игорь Николаев был задержан в октябре 2017 года по обвинению в мошенничестве, которое заключалось в якобы хищении денег, поступивших от граждан по договорам долевого участия в строительстве. АО «Декор-Трейд» возводило жилкломплекс «Среда» в микрорайоне Сосновка Железнодорожного района Пензы. По версии следствия, с апреля 2014 года по 2017 год господин Николаев нецелевым образом потратил средства 414 дольщиков. Деньги должны были пойти на строительство, на что конкретно были потрачены средства дольщиков, следствие пока не поясняет.
Кроме того, как прозвучало в обвинительном заключении, глава АО «Декор-Трейд» присвоил 50 млн руб. четырех дольщиков, которые непосредственно с директором заключили договоры на покупку жилых и нежилых помещений в строящихся домах. Также следствие считает, что Игорь Николаев присвоил принадлежащие АО «Декор-трейд» 21,8 млн руб., которые он получил в качестве займа. Еще один эпизод присвоения, по версии следствия, связан с тем, что гендиректор компании не перечислил на счет предприятия 36,4 млн руб., полученные от покупателя одного из принадлежавших «Декор-Трейду» имущественных комплексов по производству гофротары.
Правоохранительные органы также полагают, что господин Николаев похитил 10,5 млн руб. при реализации имущественного комплекса АО «Декор-трейд».
Все время предварительного следствия Игорь Николаев находился под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест на сумму 26,5 млн руб.
Гособвинитель — заместитель прокурора Железнодорожного района Дмитрий Соломадин — отметил, что господину Николаеву грозит до 10 лет лишения свободы.
Само АО «Декор-Трейд» в апреле прошлого года было признано банкротом. Инициатором процедуры признания строительной компании несостоятельной выступил один из дольщиков Кирилл Баранов. В реестр требований кредиторов был внесен долг перед господином Барановым в размере 2,9 млн руб. О требованиях заявили также дольщики Валентина Платова, которой строительная компания должна 7,1 млн руб., и Лидия Буданова — 3,8 млн руб.
По информации „Ъ“, Игорь Николаев не признает вину. Его адвокат Елена Курганова отказалась от комментариев, сославшись на то, что ее доверитель не давал защите полномочий выступать с публичными пояснениями по уголовному делу.