Девять футболистов «Зенита» вызваны в свои национальные сборные

Во время паузы в чемпионате России по футболу, вызванной матчами сборных, в свои национальные команды отправились девять игроков петербургского «Зенита».

Помимо готовящихся к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном со сборной Россией Андрея Лунева, Юрия Жиркова, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы также расположение «Зенита» временно покинули Вильмар Барриос (приглашен в сборную Колумбии), Роберт Мак (Словакия), Миха Мевля (Словения) и Сердар Азмун (Иран).

Напомним, сборная России сыграет с Шотландией 6 сентября, а с Казахстаном — 9 сентября.