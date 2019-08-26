Пятеро игроков «Зенита» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном пятерых игроков петербургского «Зенита». По решению главного тренера Станислава Черчесова тренироваться с национальной командой будут вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев, полузащитники Юрий Жирков, Александр Ерохин и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Всего в списке значатся фамилии 26 футболистов.

Матч со сборной Шотландии состоится 6 сентября в Глазго. Игра с Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде. Подготовку к этим встречам сборная России начнет 1 сентября на подмосковной базе в Новогорске.