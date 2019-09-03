Минобрнауки РФ готовит предложения по улучшению жилищных условий

Министерство науки и высшего образования РФ готовит предложения по улучшению жилищных условий для ученых. Речь идет о строительстве и приобретении служебного жилья, а также развитии жилищно-строительных кооперативов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По поручению председателя правительства России мы готовим дополнение в федеральную целевую программу "Жилище". Это, во-первых, продолжение программы предоставления жилищных сертификатов, во-вторых — строительство и приобретение служебного жилья, в-третьих — развитие жилищно-строительных кооперативов»,— сообщил глава министерства Михаил Котюков на встрече с научной общественностью Сахалина.

Помимо федерального служебного жилищного фонда, молодые ученые дальневосточных регионов смогут претендовать и на арендное жилье, которое сегодня создается в Сахалинской области для учителей. Переговоры об этом ведутся с властями региона, отмечено в сообщении.