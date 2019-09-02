Вице-мэром Курска назначен Виктор Волобуев

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, вице-мэром Курска, курирующего дороги, транспорт и связь, назначен Виктор Волобуев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. До этого господин Волобуев работал в должности первого зампреда регионального комитета ЖКХ И ТЭК. Пока он перешел в мэрию в статусе и.о. с испытательным сроком на шесть месяцев. Напомним, после проведенной реформы в администрации Курска у градоначальника Виктора Карамышева оказалось шесть заместителей, хотя изначально их должно быть меньше.

Подробнее о новой структуре мэрии Курска читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Шестеро за одного».

Александр Прытков