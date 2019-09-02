Глава стрелковой федерации Италии оспорит победу Лисина на выборах главы международной федерации

Глава Федерации скит стрельбы Италии Лучиано Росси подал апелляционное письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью признать выборы президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) недействительными, сообщило издание Inside the Games. В ноябре 2018 года на выборах президента организации победил глава Стрелкового союза России (ССР), предприниматель Владимир Лисин. За него было отдано 148 голосов, за господина Росси — 144.

В 39-страничном письме Лучиано Росси отметил, что нашел убедительные доказательства нечестности выборов. С декабря 2018 года он множество раз запрашивал разъяснения по выборам, но удалось о них узнать только в июне. В частности, господин Росси утверждает, что Ассоциации спортивной стрельбы Каймановых островов и Сент-Люсии были лишены возможности проголосовать за него. Также сама ISSF «неоправданно вмешивалась» в процедуру выборов.

Господин Лисин сменил на посту президента мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, возглавлявшего ISSF на протяжении последних 38 лет. Лучиано Росси вел достаточно агрессивную предвыборную кампанию. Так за несколько дней до выборов он заявил, что ему по электронной почте поступили угрозы физической расправы. О случившемся господин Росси уведомил как полицию Германии, на территории которой проходил Конгресс ISSF, так и Международный олимпийский комитет (МОК). Владимир Лисин, комментируя случившееся, отметил, что усматривал в этом попытку сорвать Конгресс ISSF.

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