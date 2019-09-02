На Дону создадут инфраструктуру к участкам для многодетных семей

Из резервного фонда Ростовской области выделили более 4,5 млн руб. на проект строительства инженерной инфраструктуры для участков, выделенных многодетным семьям Куйбышевского района. Еще почти 250 тыс. добавят из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Положительное заключение экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию получено», — отмечается в сообщении. Построить инфраструктуру подрядчик должен в 2020 году.

Ранее более 30 многодетных семей Куйбышевского района получили бесплатные участки на улице 50-летия Победы. Так как на них не обустроены инженерные коммуникации, ни одна семья не начала возводить на своем участке дом.

Ранее многодетным донским семьям Ростовской области предложили заменить земельные участки денежной компенсацией. Подробнее об этом читайте в тексте «Сотни вместо соток».

Кристина Федичкина