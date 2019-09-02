Горьковский автозавод представил ГАЗель нового поколения на выставке в Москве

Группа ГАЗ на выставке Comtrans в Москве представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Как сообщает пресс-служба группы ГАЗ, эта платформа оснащена новой электронной архитектурой и интеллектуальной системой помощи водителю (ADAS).

Предполагается, что автомобиль запустят в производство в 2020 году, а в салоны он поступит в 2021 году. Новая ГАЗель адаптирована под использование как двигателя внутреннего сгорания, так и электродвигателя. Такая платформа станет базой для развития нового модельного ряда.

«Машина превращается в полноценного участника дорожного движения, который видит дорожную ситуацию, анализирует ее и взаимодействует с человеком за рулем. Значительные усилия при создании новой платформы направлены на обеспечение ее универсальности, которая позволяет использовать в автомобиле не только уже существующие узлы и компоненты и элементы ADAS, но и внедрять еще только планируемые или даже прогнозируемые системы и механизмы»,– говорит президент группы ГАЗ Вадим Сорокин.

Анастасия Еремина