Популярность Сочи среди израильтян выросла на 230%

Сочи стало сверхпопулярным направлением для туризма среди жителей Израиля.

В период с января по июль 2019 года спрос на отдых в Сочи вырос на 230%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришла компания Amadeus – ведущий международный поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Эти данные были опубликованы 25 августа, основываясь на статистике 5000 туристических агентов и компаний Израиля. Из доклада о самых популярных направлениях видно, что Сочи опережает ближайшего оппонента – столицу Греции – практически в два раза:

Сочи (на 230% больше, чем в 2018 году)

Афины (Греция, 118%)

Пафос (Кипр, 88%)

Батуми (Грузия, 80%)

София (Болгария, 55%)

Тбилиси (Грузия, 52%)

Ларнака (Кипр, 44%)

Санторини (Греция, 41%)

Корфу (Греция, 35%)

Баку (Азербайджан, 29%)

Такую популярность Сочи эксперты связывают с открытием игорной зоны «Красная Поляна», начавшую свою деятельность менее 3 лет назад и уже успевшей прославиться на весь мир. За 2018 год в игорных заведениях Сочи побывало 40 000 израильтян, ранее показатели были значительно ниже – всего около 500-1000 человек в год. На данный момент число рейсов Тель-Авив увеличилось до 8. Генеральный директор компании Amadeus Гади Мор пояснил, что рост популярности Сочи начал расти на протяжении последних нескольких лет, с момента проведения Олимпийских игр в 2014 году. По его словам, к тому моменту была создана вся необходимая туристическая инфраструктура и город стал особенно привлекателен для туристов.

С момента открытия «Казино Сочи» 5 января 2017 года, игорную зону «Красная Поляна» посетило уже свыше 1 000 000 человек из 146 стран. Среди них самыми частыми гостями в 2018 году стали жители Израиля, Турции, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2018 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 16% от общего количества гостей. В 2017 году это число достигало отметки в 5%. Таким образом, рост потока иностранных гостей составил 11%.

«Привлечение иностранного потока важно не только для игорной зоны «Красная Поляна», но и для страны в целом. Прошедший Чемпионат мира по футболу принес ощутимую выгоду для экономики страны и показал перспективы развития туристической отрасли в России», - комментирует Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна».

По словам Дмитрия Анфиногенова, в 2019 году в игорной зоне «Красная Поляна» прогнозируется увеличение туристического потока минимум на 10%. «Цель игорной зоны «Красная Поляна» – стать лидером в индустрии мировых развлечений, мы активно работаем в этом направлении. В Сочи уже есть вся необходимая инфраструктура, и теперь особенно актуально решение на государственном уровне вопроса визовых послаблений для столь перспективного региона», - поделился Дмитрий Анфиногенов.

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