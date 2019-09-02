«Губахинская энергетическая компания» потратила 100 млн рублей жителей Сарапула по своему усмотрению

Должностные лица ООО «Губахинская энергетическая компания» потратили по своему усмотрению более 100 млн руб. жителей Сарапула, оплативших коммунальные услуги. Тем самым у компании образовалась задолженность перед «Газпромом», что привело к угрозе срыва отопительного сезона в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что «Губахинская энергетическая компания» приобрела Сарапульскую ТЭЦ в Удмуртии в декабре 2017 года за 129,3 млн руб. Новое руководство планировало запустить на данной площадке дата-центр, но затем отказалось, посчитав его нерентабельным. Компания отвечает за теплоснабжение Сарапула с 2019 года.