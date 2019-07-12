Владимир Путин предложил назвать одну из улиц в Петербурге именем Жореса Алферова

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента РФ Владимира Путина «Об увековечении памяти Ж.И. Алферова». Он подписан в пятницу, 12 июля.

Документ, в частности, предполагает учреждение 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий и присвоение его имени Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.

Помимо этого, глава государства предлагает увековечить имя ученого с помощью установки мемориальной доски и назвать в его честь одну из улиц Петербурга.

Напомним, нобелевский лауреат по физике, академик Жорес Алферов скончался в Петербурге 1 марта на 89-ом году жизни. Его похоронили на Комаровском кладбище.