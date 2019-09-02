По факту невыплаты 3 млн рублей зарплаты на «Тамбовском трикотаже» возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) работникам ООО «Тамбовский трикотаж». Как сообщили в ведомстве, общая сумма задолженности по данным на конец августа превысила 3 млн руб. По версии следствия, руководство предприятия «из личной заинтересованности, с целью поддержать рентабельность фирмы и сохранить отношения с деловыми партнерами», расходовало поступающие на расчетный счет средства на оплату долгов по договорам поставок и иные цели, «имеющие в соответствии с действующим законодательством более позднюю очередность удовлетворения». В итоге 65 работникам не платили с января по август 2019 года.

По Kartoteka.ru, ООО «Тамбовский трикотаж» зарегистрировано в Тамбовской области в ноябре 1997 года. Уставный капитал – 1,1 млн руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 23,5 млн руб., чистый убыток – 101 тыс. руб. Гендиректор – Сергей Власенко. Единственным владельцем ООО является Всероссийское общество слепых.

О том, почему крупный воронежский завод сокращает зарплаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежстальмост" сводят с заказчиками».

Александр Прытков