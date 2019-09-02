Вертолеты «Ансат» и Ми-38 оснастят системой спутниковой связи

Холдинг «Вертолеты России и АО «Газпром космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, с 2020 года эксплуатанты вертолетов «Ансат» и Ми-38, выпускаемых на Казанском вертолетном заводе, смогут пользоваться спутниковой связью на борту, говорится в сообщении холдинга.

Это станет возможным благодаря использованию системы спутниковой связи «Ямал». Затем ею оснастят гражданские машины других типов.

Согласно договору, в дальнейшем запланировано создание абонентской сети спутниковой связи для эксплуатантов вертолетов производства холдинга «Вертолеты России». Кроме того, предусматривается возможность предоставления таких услуг на вертолетах, которые уже эксплуатируются отечественными и зарубежными заказчиками. Также соглашением предусмотрена разработка совместных проектов по обеспечению послепродажного обслуживания систем спутниковой связи, которыми оборудованы вертолеты отечественного производства.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-38 получил сертификаты Росавиации на салон повышенной комфортности и на систему кондиционирования воздуха грузовой и пассажирской кабины

"Ъ-Казань"