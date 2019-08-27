Вертолет Ми-38 получил сертификат на салон повышенной комфортности

Вертолет Ми-38, выпускаемый Казанским вертолетным заводом, получил сертификаты Росавиации на салон повышенной комфортности и на систему кондиционирования воздуха грузовой и пассажирской кабины, говорится в сообщении пресс-службы холдинга «Вертолеты России».

Благодаря новшествам у холдинга появляются новые возможности по продвижению вертолета на отечественный и зарубежный рынки. По словам гендиректора компании Андрея Богинского, первая серийная машина была представлена на авиасалоне МАКС-2019. В ближайшее время вертолет будет продан. Имя потенциального покупателя господин Богинский не раскрыл

Кроме того, Росавиация сертифицировала восьмикратное увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета «Ансат», который также выпускается Казанским вертолетным заводом. Ресурс вырос с 2 тыс. до 16 тыс.часов.

"Ъ-Казань"