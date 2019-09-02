На Дону прокуратура подала иск к казачьей общине

Прокуратура Ростовской области подала иск к казачьему обществу «Егорлыкский юрт» за махинации с землей, сообщает Donnews. Ведомство пытается через суд отобрать земли у казаков и вернуть их муниципалитету.

Казакам на основании постановления главы Егорлыкского района в 2014 году сдали в безвозмездное пользование на десять лет два участка земли — 1,9 тыс. кв.м. и 1,6 тыс кв.м. Уже через пару месяцев казаки заключили договоры субаренды с местным индивидуальным предпринимателем Иваном Ткачем, сдав ему указанные участки также на десять лет.

Как ранее писал „Ъ-Юг“ казачьи общества Ростовской области, которые не смогут сами обрабатывать выделенные им на льготных условиях участки, будут обязаны возвращать земли в собственность муниципалитетов.

Причиной для таких мер является передача казаками таких участков в субаренду третьим лицам. Напомним, земли сельхозназначения передаются реестровым казакам в бесплатную аренду, но только для развития традиционного казачьего образа жизни либо для занятий сельским хозяйством.

Сейчас в собственности у казаков находится 12,7 тыс. га земли, из них субаренду сдавалось не более 25%.

Дарья Голякова