Власти вернут муниципалитетам часть земель, выданных донским казакам

В Ростовской области казачьи общества, которые не смогут сами обрабатывать выделенные им на льготных условиях участки, будут обязаны возвращать земли в собственность муниципалитетов, сообщает Donnews со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

Причиной для таких мер является передача казаками таких участков в субаренду третьим лицам. Напомним, земли сельхозназначения передаются реестровым казакам в бесплатную аренду, но только для развития традиционного казачьего образа жизни либо для занятий сельским хозяйством.

«Мы проводили с казаками беседы. Объясняли им, что сдавать землю в аренду нельзя, нужно заниматься хозяйственной деятельностью. До конца года все договоры субаренды будут расторгнуты, процесс уже запущен», — передает издание слова господина Гончарова.

Сейчас в собственности у казаков находится 12,7 тыс. га земли, из них субаренду сдавалось не более 25%.

Дарья Голякова