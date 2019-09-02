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Индия снизит стоимость электронных виз для туристов

Стоимость электронной визы для туристов, в том числе из России, будет снижена в несколько раз, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, визы на 30 дней с апреля по июнь будут стоить $10, с июля по март — $25. Туристы, которые планируют оформить годовую визу, заплатят $40, на пять лет — $80.

Ранее стоимость индийской однократной визы равнялась $60, двукратной — $105,2.

АТОР напоминает, что в прошлом году Индия уже объявляла о планах снизить стоимость документа, но так этого и не сделала. Когда будут реализованы предложенные нововведения, не уточняется.

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