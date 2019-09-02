Новый министр спорта Удмуртии в первый рабочий день посетил линейку футболистов

Новый министр спорта Удмуртии Александр Варшавский в свой первый рабочий день посетил линейку в спортивном лицее №82 в Ижевске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Здесь учатся и тренируются только юноши-футболисты. Попасть сюда непросто-желающих значительно больше чем мест. Открыт лицей в 1989 году. Большинство тренеров - бывшие его воспитанники. Преемственность поколений — гордость республики»,— отметил министр.

Напомним, что Александра Варшавского назначили министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии 30 августа 2019 года. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 сентября. Ранее господин Варшавский возглавлял некоммерческую организацию «Московская школа таэквон-до», он является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России.