Власти Мурманской области предложили изменить условия начисления северных надбавок

Руководство Мурманской области выступило с предложением изменить федеральный закон о начислении «полярок» — надбавок к зарплатам работающим на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«Предложение нашей области вернуть "полярки" молодежи также прорабатываем более детально вместе с федеральными ведомствами — мы предлагаем северянам "полярки" присваивать не по рабочему стажу, а по времени проживания на Севере, чтоб нашей молодежи не приходилось их зарабатывать»,— отметил господин Чибис.

Он рассказал, что обсудил инициативу с президентом России Владимиром Путиным и заручился поддержкой главы государства.

«Принципиально важно мотивировать молодежь приходить на работу на предприятия и в организации Мурманской области. Молодые люди, которые родились в Мурманской области и выходят на работу, независимо от того, учились они здесь или в другом регионе, должны получать "полярки" сразу, а не зарабатывать их два с половиной года. Кроме того, на эту сумму должны быть налоговые преференции у работодателя, это важно. Мы обсудили это с президентом, соответствующее поручение дано»,— приводит слова врио главы региона пресс-служба правительства области.