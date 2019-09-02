ДК им. Литвинова в Самаре после гибели ребенка закрыт до конца 2021 года

ДК им. Литвинова закрылся до окончания ремонтно-реставрационных работ, которые завершатся до конца 2021 года. Об этом сообщает городская администрация.

«Для творческих коллективов, размещающихся в стенах здания на пл. Кирова, будут определены другие помещения»,– говорится в сообщении.

«Дом культуры на площади им. Кирова» является объектом культурного наследия. Здание было построено в 1961 году. С 2012 года решается вопрос его реставрации. На средства муниципального бюджета был разработан проект обновления здания, составлена смета, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Софинансирование было обеспечено лишь в минувшем году.

В настоящее время проект прошел историко-культурную экспертизу в Москве. В августе текущего года проектировщик направил его в департамент градостроительства для последующего прохождения госэкспертизы.

После этого будут проведены торги на проведение строительно-монтажных работ на объекте. Контракт с подрядчиком планируется заключить до 1 ноября текущего года.

На эти цели из областного и муниципального бюджетов будут выделены 309 млн руб.

Проект обновления ДК им. Литвинова предполагает ремонт кровли, полную реставрацию фасада, замену окон, дверей, внутренних инженерных коммуникаций. Кроме того, будут установлены противопожарная сигнализация и слаботочные системы.

В воскресенье днем с фасада здания Дворца культуры с высоты 1,5 м на десятилетнего мальчика обрушилась облицовочная мраморная плита. Он скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов