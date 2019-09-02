Горизбирком разъяснил позицию ИКМО по делу кандидата в муниципалы Павла Чупрунова

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия ответила на запрос кандидата в совет МО «Черная речка» Павла Чупрунова. Зампред ГИК Алла Егорова сообщила, что документ о выдвижении кандидата объединением «Справедливая Россия» представлен не был — согласно утверждению ИКМО.

При этом Городской суд Санкт-Петербурга принял копию извещения от господина Чупрунова, утвердив, что она есть.

Сам кандидат в муниципалы заявил “Ъ-СПб”, что намерен жаловаться в Центризбирком на СПбИК.

Напомним, Павла Чупрунова неоднократно пытались снять с выборов, но Горсуд Петербурга обязал ИКМО зарегистрировать его. Данное решение исполнено не было.

Олег Дилимбетов