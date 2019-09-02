Кандидата от «Яблока» сняли под музыку Претенденту на пост главы одного из районов Псковской области не помогло заступничество композитора

Накануне выборов глав районов в Псковской области двух из четырех кандидатов от партии «Яблоко» обвинили в нарушении авторских прав при создании агитационных роликов. Один из кандидатов в главы районов был снят с выборов судом, в удовлетворении иска к другому кандидату суд отказал. Предметом спора использован фрагмент музыкального произведения «LUX» итальянского композитора Даниэле Динаро. Господин Динаро дал кандидатам письменное разрешение на использование своей музыки, однако суд не принял данный факт во внимание.

На выборы глав районов в Псковской области были заявлены четыре кандидата от партии «Яблоко»: Михаил Шауркин (Дновский район), Софья Пугачева (Новоржевский район), Светлана Василькова (Пустошинский район) и Аркадий Васильев (Пушкиногорский район). Каждый из них в своих агитационных роликах использовал фрагмент композиции «LUX» («Свет» — итал.) авторства Даниэле Динаро. 19 июля, за несколько дней до начала избирательной кампании, господин Динаро подписал восемь согласий на использование своей музыки в агитационных материалах: по два документа (оригинал и переведенная копия) на каждый ролик. 22 августа сразу к Софье Пугачевой и Михаилу Шауркину были поданы иски о нарушении авторских прав. Истцами выступили кандидаты на выборы глав районов от «Партии роста» Алексей Иванов (Новоржевский район) и Игорь Романов (Дновский район). Их исковые заявления полностью совпадают.

В иске к Софье Пугачевой господин Иванов отметил, что «в ходе своей избирательной кампании в период после регистрации кандидатом Пугачевой С.О. были допущены нарушения законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, являющиеся основанием для отмены регистрации кандидата».

Кандидат от «Партии роста» уверен, что использование композиции иностранного автора на основании открытой лицензии является нарушением авторских прав.

Положение открытой лицензии подразумевает, что музыку может использовать кто угодно, но с указанием автора композиции и ее названия. Кандидаты от партии «Яблоко» использовали композицию, не указав ее название и автора, однако получили согласие самого композитора на включение музыкального ряда в каждое агитационное видео.

Исследование, проведенное центром независимой экспертизы «Петроградский эксперт» и приобщенное к иску Алексея Иванова, говорит о том, что использованный в агитационных роликах музыкальный фрагмент и часть композиции «LUX» идентичны. Судья Воронков постановил, что при создании агитационных роликов Софьей Пугачевой были «нарушены требования п. 1.1 ст. 56 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"», и отменил регистрацию госпожи Пугачевой в качестве кандидата на предстоящие выборы глав районов.

Иск кандидата от «Партии роста» Игоря Романова к кандидату Михаилу Шауркину содержал те же требования, что и заявление господина Иванова. После заседания 29 августа композитор Даниэле Динаро направил в суд второе согласие на использование музыкального произведения даже без упоминания его имени. Оно было предъявлено судье в ходе судебного процесса 30 августа.

В документе, адресованном Михаилу Шауркину, господин Динаро объяснил, что использование его музыкальной композиции было с ним согласовано.

«Полагаю, что никто не может заявлять о нарушении моих авторских прав, кроме меня. Полномочиями по защите моих авторских прав граждан Российской Федерации я не наделял, действовать в моих интересах без получения от меня соответствующих полномочий никто не вправе»,— отметил композитор. Прокуратура не приобщила данный документ к делу, сославшись на то, что автор не имел права давать разрешение на использование своего произведения без упоминания его имени. Это противоречит статье 1265 Гражданского кодекса РФ, в которой указано, что «право авторства — это право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно». Однако судья встал на сторону Михаила Шауркина и отказал в его снятии с выборов глав районов.

«На судебном процессе 29 августа мы увидели полностью согласованные действия заявителей, судьи, прокурора и председателя территориальной избирательной комиссии. Меня не оставляло впечатление, что судебный процесс идет по сценарию, в котором нас просто нет,— отметил глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг.— На суде 30 августа получился состязательный процесс, в котором мы доказали нашу правоту. Без независимого суда демократия невозможна».

Руководитель полевых избирательных кампаний псковского отделения партии «Яблоко» Максим Веселов в беседе с корреспондентом “Ъ” отметил, что «основной причиной снятия кандидатов с выборов являются их высокие шансы на победу». Лев Шлосберг выразил уверенность в том, что отсутствие кандидатов от партии «Яблоко» на выборах глав районов Псковской области «выгодно прежде всего действующей власти. Если бы кандидаты на выборы глав районов казались слабыми власти, ни одного иска не было бы подано».

Александра Намятова