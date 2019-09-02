Зеленский поручил министру обороны разработать план защиты Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план по защите государства от агрессии. По словам президента, «мощная, боеспособная» армия является приоритетом для Украины.

«Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии»,— сказал господин Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Загороднюк стал министром обороны Украины 29 августа, после того как Верховная рада девятого созыва сформировала новый состав кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ранее новый министр обороны возглавлял проектный офис реформ при Минобороны.

О новом составе кабинета министров, читайте в публикации “Ъ” «Лучше рад может быть только Рада».