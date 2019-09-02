На Сахалине раздали деньги за кино

На прошлой неделе завершился фестиваль «Край света. Восток». Гран-при фестиваля и приз 1 млн руб. достался картине «Дылда» Кантемира Балагова. Жюри выступило единогласно. «Дылда» уже брала награды каннского и других фестивалей, а в российском прокате фильм собрал больше 27 млн руб. «Дылде» предстоят еще большие фестивальные гастроли по миру, возможно, фильм выставят на соискание «Оскара» от России — шансы велики. Корреспондент “Ъ” убедилась, что, кроме фильма господина Балагова, на сахалинском фестивале было на что посмотреть. Эту точку зрения разделил и врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко. На закрытии фестиваля он предложил создать совет при губернаторе по развитию регионального кинематографа.

«Дылду» Кантемира Балагова теперь высоко оценили и на Сахалине, причем гран-при фестиваля «Край света. Восток», по-видимому, не последний трофей картины, которой еще предстоят фестивальные гастроли. Однако в случае с фестивалем «Край света. Восток» намного интереснее следить за программой «Сахалинский след», составленной из фильмов именно сахалинских кинематографистов. Само их существование более или менее объясняется тем, что «Край света», составленный не только из показов, но также из мастерских по киноделу, присутствует в регионе уже девять лет. В этом году в программе «Сахалинский след» приняли участие 13 разножанровых фильмов. Призер определялся голосованием среди жителей Сахалинской области.

За годы работы фестиваль стал массовым городским событием. В этот раз фильмы показывали не только в Театральном центре им. А. П. Чехова, но еще в двух кинотеатрах и на городской площади. Заполняемость залов и площади была высокой. На церемонии закрытия генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович пригласил мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина для вручения приза лучшему сахалинскому кинематографисту — участнику традиционной программы «Сахалинский след». Лауреатом награды стал фильм «Брошенный» Ивана Чанова — короткометражная история о бездомном, нашедшем в новогоднюю ночь на улице брошенного младенца.

Выпускники киномастерских «Края света» в этом году уже небезуспешно штурмовали киношколы Москвы. Хотя врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко во время церемонии закрытия фестиваля рассказал о намерении создать совет по развитию регионального кинематографа при губернаторе, войти в который предложил, конечно, господину Аграновичу.

Новый орган, по словам господина Лимаренко, должен создать базу для профессионального, конкурентоспособного кино на Сахалине, с запуском образовательных программ вплоть до высших курсов и грантовой поддержкой.

Также совету предстоит поработать над привлечением кинематографистов извне: изучить опыт соседних регионов по работе с программами рибейтов, чтобы в будущем реализовать потенциал Сахалина как съемочной площадки для кинематографистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и из России.

Кроме того, господин Лимаренко вручил приз зрительских симпатий болгарскому фильму «Отец» Кристины Грозоевой и Петара Вылчанова с денежным содержанием 1 млн руб. В этом смысле сахалинский зритель не разошелся с профессиональным жюри во главе с Александром Миндадзе, которое наградило «Отца» за режиссуру. Также награду и 100 тыс. руб. за лучший дебют получил еще один выпускник мастерской Александра Сокурова — Александр Золотухин с фильмом «Мальчик русский». Призы за лучшую женскую и мужскую роль в обоих случаях достались актерским дуэтам. Разделят 200 тыс. руб. Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина за работу в фильме «Дылда», и столько же — Александр Кузнецов и Алексей Филимонов за роли в фильме «Большая поэзия» Александра Лунгина.

Евгения Милова