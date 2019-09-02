Горсуд Петербурга оставил главу ГК «Норманн» под стражей до 28 сентября

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Выборгского районного суда Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора строительной ГК «Норманн» Владимира Смирнова. Таким образом, он пробудет в СИЗО как минимум до 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, в конце июля Выборгский райсуд арестовал господина Смирнова сроком на два месяца по подозрению в хищении денег дольщиков. По данным следствия, на возведение жилья ГК «Норманн» привлекла средства участников ДДУ размере сумму 1,49 млрд рублей. При этом фактически на строительство было реально затрачено 80 млн руб.