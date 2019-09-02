В Краснодаре стала действовать скидка на проезд в транспорте по карте «Мир»

С 1 сентября до конца 2019 года в Краснодаре и Тбилисском районе Кубани действует скидка в 4 рубля на проезд в общественном транспорте по бесконтактной карте «Мир». Как уточняют в Южном ГУ Банка России, карта может быть выпущена любым банком.

По данным регулятора, на 1 июля текущего года в Краснодарском крае у жителей находилось более 2 млн карт с платежной системой «Мир». С начала года картами было совершено транзакций на сумму более 132 млрд руб. Акция, проводимая в общественном транспорте Краснодара и Тбилисского района, связана с популяризацией национальной платежной системы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край находится в тройке регионов-лидеров по количеству выданных новых кредитных карт. Так, в июле 2019 года в крае было выдано почти 39 тыс. новых кредиток, что на 7,4% больше, чем в июле 2018 года (36,3 тыс. карт).

Василий Хитрых