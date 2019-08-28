Рост выдачи новых кредитных карт в Краснодарском крае составил 7,4%

Кубань по-прежнему остается в тройке регионов-лидеров по количеству выданных новых кредитных карт. Так, в июле 2019 года в крае было выдано почти 39 тыс. новых кредиток. Это на 7,4% больше, чем в июле 2018 года (36,3 тыс. карт), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России в июле 2019-го было выдано 1,07 млн новых кредиток, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (0,96 млн карт). Лидерами среди российских регионов традиционно являются Москва (69,3 тыс. карт) и Московская область (54,8 тыс. карт). Причем в столице рост выдачи кредиток составил 11,2%, в Подмосковье – 14,7%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства.

Дмитрий Михеенко