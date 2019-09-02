Порошенко, Тимошенко и Вакарчук определились, в каких комитетах будут работать

На сайте Верховной рады Украины опубликовали поименные перечни составов комитетов парламента. Согласно этим данным, бывший президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук вошел в комитет внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко — в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет работать в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Туда же вошел и бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий из «Европейской солидарности».

Напомним, председателем Верховной рады стал глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков. За него проголосовали 382 депутата. Против голосовала «Европейская солидарность» Петра Порошенко (26 депутатов). Новым премьер-министром Верховная рада избрала 35-летнего Алексея Гончарука — заместителя главы офиса президента.

Подробнее о новом составе кабмина Украины читайте в материале “Ъ” «Лучше рад может быть только Рада».

В интервью “Ъ” новый председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал о планах на будущее.