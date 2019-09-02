Развязку ЗСД у Белоострова откроют 3 сентября

Открытие новой развязки Западного скоростного диаметра с Новым шоссе у Белоострова запланировано на вторник, 3 сентября. Для автомобилистов этот участок дороги станет доступным во второй половине дня — около 16:30. Об этом со ссылкой на представителей АО «ЗСД» сообщает «Фонранка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре 2019 года на развязке ЗСД с Новым шоссе должно быть запущено рабочее движение. Окончательно завершить работы на объекте и открыть его в полноценном режиме планируется ближе к концу года — в ноябре.

Напомним, контракт на строительство развязки ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова был заключен с АО «ПО "Возрождение"» в начале года. Стоимость работ составила 807 млн рублей.