Ростехнадзор по максимуму накажет руководство «Нижнекамскнефтехим» за пожар с четырьмя погибшими

Руководители ПАО «Нижнекамскнефтехим» по максимуму будут привлечены к ответственности за пожар с четырьмя жертвами.Речь идет о наказаниях в рамках административного кодекса и закона о промышленной безопасности. Об этом заявил замглавы Ростехнадзора Александр Трембицкий,передает «Интерфакс».

Напомним, что инцидент произошел 19 апреля во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате пожара пострадали 17 человек, четверо из которых скончались в больнице.

Ранее Приволжское управление Ростехнадзора оштрафовало ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 1 млн рублей за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов ( ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).

В ведомстве уточнили,что пожар с четырьмя погибшими «перекликается с предыдущими авариями,происходившими на территории предприятия, что говорит о системности нарушений на предприятии и недостаточной работе в области промышленной безопасности, и в данном случае проблемы человеческого фактора отходят на второй план».

"Ъ-Казань"