Власти Воронежа уменьшили контракты на организацию питания

Мэрия Воронежа организовала шесть новых тендеров на право организации горячего питания на 2019–2020 учебный сезон в 42 школах, следует из аукционной документации. Общая сумма торгов составила 99,2 млн руб. Наименьшая максимальная цена контракта составляет 12,8 млн руб., наибольшая – 21,7 млн руб. Напомним, ранее эти школы были объединены в четыре аукциона, общая сумма которых составила 112,7 млн руб. На них заявлялись только местные участники рынка, при этом конкурсная комиссия признала их заявки несоответствующими, так как участники не смогли обеспечить требование, по которому стоимость одного исполненного ранее контракта должна составить не менее 20% начальной цены нынешнего. Тогда максимальная цена на услугу начиналась от 27,3 млн руб.

Подробнее о претендентах на воронежские школы читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Детские обеды готовят с задержкой».

Александр Прытков