Басаевский боевик получил 25 лет строгого режима

Верховный суд Чеченской Республики приговорил местного жителя Хасана Оздиева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его вину в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в вооруженном мятеже (ст. 317, ст. 279 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, Хасан Оздиев летом 1999 года вступил в банду под руководством террористов Басаева и Хаттаба и состоял в ней до 2004 года. Обвиняемый участвовал в нескольких вооруженных нападениях бандитов и в чеченском мятеже.

Судом установлено, что Оздиев в августе 2000 года, действуя в составе преступной группы Ислама Бидиева, совершил убийство двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чеченской Республики.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону