Lamoda отчиталась о росте выручки на 8,7%

Интернет-магазин Lamoda нарастил выручку во втором квартале текущего года на 8,7%, до 7,6 млрд руб., сообщили в компании.

Чистая стоимость всех проданных товаров (NMV) за этот период в итернет-магазинах Lamoda Group в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане выросла на 18% год к году и составила 10 млрд руб. Речь идет как о закупаемых Lamoda товарах, так и о проданных по модели маркетплейса. Валовая прибыль онлайн-магазина увеличилась на 6,2%, до 3,7 млрд руб.

За полугодие Lamoda добавила более 200 партнеров по маркетплейсу, отчитались в компании: их доля теперь составляет 40% от всех представленных на платформе брендов. По итогам первого полугодия интернет-магазин расширил сеть пунктов выдачи заказов до 12 тыс. точек.

Напомним, по итогам первого квартала Lamoda вышла на операционную безубыточность. NMV, в том числе через маркетплейс, на Lamoda в первом квартале выросла на 23,5% год к году, до 8 млрд руб., выручка составила 6 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Lamoda примерила безубыточность».