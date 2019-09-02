Зарубежные СМИ: Что несет ураган Дориан?

В США эвакуируют более миллиона человек из-за урагана Дориан. Главный удар стихии пришелся на север Багамских островов. Максимальная зафиксированная в эпицентре скорость ветра — 350 км/ч. Премьер-министр островов Хьюберт Миннис заявил, что официальных данных о жертвах или пострадавших нет, но о первом погибшем сообщили СМИ. Миннис попросил всех молиться за жителей островов, потому что «сейчас они борются с бурей, невиданной прежде силы». 1 сентября урагану Дориан была присвоена пятая, высшая категория опасности. К стихии приковано внимание многих зарубежных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Газета The Guardian приводит сообщение Ингрид Макинтош, которая в соцсетях рассказала о гибели своего восьмилетнего внука. Ей самой стало об этом известно из СМС дочери, матери мальчика, после чего связь с последней прервалась.

The Washington Post приводит сообщения очевидцев о буйстве стихии. Жители Багамских островов с ужасом описывают, как ветер срывает крыши с домов, где они прячутся, а вода заполняет улицы. Одна из женщин написала, что видела группу людей, пытавшихся добраться от одного дома до другого, но их смыло потоком, и до сих пор ничего неизвестно об их судьбе. По данным издания, под воду ушли некоторые части островов Абако. Причем это случилось еще до того, как ураган усилился до высшей категории опасности. Разрушены доки портов, линии связи и электропередач, один из двух крупнейших сотовых операторов не работает. Газета называет Дориан вторым по силе бедствием после урагана Аллен в 1980 году, который унес жизни 269 человек.

Издание Politico пишет, что многие жители Багамских островов решили переждать бурю в своих домах, которые строились с расчетом на ураганы. Но некоторые просто не успели эвакуироваться, оказались в ловушке и теперь ждут помощи спасателей, спрятавшись в шкафах и подвалах. Дориан может резко отклониться на северо-восток и ударить по восточным штатам — Флориде, Южной Каролине и Джорджии. Даже если этого не случится, буря наверняка затронет побережье мощными ветрами и сильным приливом, заключает издание.