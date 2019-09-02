Клубный формат

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает об ассортименте и цене апартаментов и квартир клубного типа.

Удивительно, но даже на дорогую новую недвижимость бывает дефицит. Какой-то выбор, конечно, есть всегда. И при желании и необходимости все найдется, со временем. Но брокеры говорят, что сейчас ассортимент клубных домов премиум-класса в городе скуден. Данный формат отличает малое количество лотов в проекте — как правило, не более 50 апартаментов или квартир. И одна из причин этой ситуации — в Москве увеличилась плотность застройки. Дома стали больше, выше и многолюднее. А ценность клубных домов как раз в их приватности и камерности.

По данным риэлтерской компании «Метриум», на рынке столицы сегодня представлено 59 проектов премиум-класса. Но только девять из них именно клубного формата. Это небольшие здания, где ограниченное количество соседей и максимально тихий и приватный формат жизни, когда резиденты хорошо знают друг друга и лишь иногда пересекаются в мраморных холлах или уютных зеленых двориках. Стоимость за такой редкий тип недвижимости в Москве ожидаемо высокая. Порядка 578 тыс. руб. за квадратный метр, а средняя стоимость лота превышает отметку в 55 млн руб. Вместе с тем так называемая ценовая «вилка» довольно широкая. Например, самый доступный вариант в клубном доме премиум-класса можно приобрести за 18,5 млн руб., а самый дорогой обойдется уже в 276 млн руб.

Кстати, среди немногочисленных клубных домов премиум-класса преобладают проекты с апартаментами, и только три комплекса имеют статус жилых. И один проект мультиформатный, то есть включает в себя как квартиры, так и апартаменты.