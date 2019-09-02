Имущественный комплекс «Кузбассмясопрома» требуют вернуть в конкурсную массу

Конкурсный управляющий «Кузбассмясопрома» Юрий Косолапов потребовал признать недействительными сделки должника, совершенные в 2017 году. Всего оспаривается десять договоров купли-продажи имущества «Кузбассмясопрома», заключенных с Еленой Юган.

Юрий Косолапов просит суд обязать госпожу Юган вернуть в конкурсную массу имущество предприятия. В частности, речь идет о зданиях и земельных участках в Промышленновском районе Кемеровской области. «Это все основные средства "Кузбассмясоспрома". Расчет был произведен в рамках соглашения о зачете взаимных требований на общую сумму около 120 млн руб.»,— рассказал “Ъ-Сибирь” Юрий Косолапов. Стоимость имущества, которое было передано Елен Юган, оценить невозможно.

Кредиторская задолженность «Кузбассмясопрома» на данный момент составляет более 350 млн руб. Напомним, предприятие признано банкротом в июле 2019 года, процедура наблюдения вводилась в марте прошлого года.

ООО «Кузбассмясопром» — крупный производитель свинины, создан на базе Заринского свинокомплекса, признанного банкротом в 2014 году. До февраля 2018 года владельцем «Кузбассмясопрома» был Евгений Юган. Сейчас владелец компании — Владимир Балобанов.

Оксана Павлова