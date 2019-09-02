Гендиректором МЖК «Краснодарский» стал Сергей Пестриков

Совет директоров ОАО «МЖК “Краснодарский”» принял решение освободить от должности генерального директора предприятия Сергея Рубанова, назначенного на эту должность 4 июня 2019 года. С 31 августа новым гендиректором общества назначен Сергей Пестриков. С господином Рубановым заключен договор о работе по совместительству, говорится в опубликованном в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» сообщении.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 4 июня 2019 года с МЖК «Краснодарский» был уволен генеральный директор Иван Артеменко. Его место тогда занял Сергей Рубанов. Сергей Петриков ранее занимал дожность заместителя директора Краснодарского масложирокомбината.

МЖК «Краснодарский» планировал с 1 июня прекратить свою работу в Краснодаре. Это было связано с тем, что поставщики не хотели везти сырье в центр города, и предприятие работало в убыток. Позже гендиректор холдинга «Юг Руси» (головная компания МЖК) Александр Гребенщиков сообщил на встрече с мэром Краснодара Евгением Первышовым, что масложирокомбинат продолжит работать на существующей территории, сохранив на площадке в центре кубанской столицы цеха розлива масла, производства майонезов и соусов, а также фасовки. За пределы города выведут опасные производства.

Дмитрий Михеенко