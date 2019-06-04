На «МЖК “Краснодарский”» сменился гендиректор

С сегодняшнего дня, 4 июня, уволен гендиректор «МЖК “Краснодарский”» Иван Артеменко, его место занял Сергей Рубанов, соответствующее решение Совета директоров опубликовано в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что с 1 июля МЖК «Краснодарский» прекращает свою работу в Краснодаре. По словам пресс-службы ГК «Юг Руси», это связано со сложной логистикой, из-за которой поставщики не хотят везти сырье, и предприятие работает убыточно. Чуть позже генеральный директор холдинга «Юг Руси» Александр Гребенщиков сообщил на встрече с мэром Краснодара Евгением Первышовым, что масложирокомбинат продолжит работать на существующей территории. Более того, на предприятии полностью сохраняются цеха розлива масла, производства майонезов и соусов, а также фасовки. В планах компании расширять эти производственные линии.

Андрей Ульченко