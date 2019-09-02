Россиян поторапливают с кредитами

Кредиты становятся все менее доступными. У россиян остается меньше месяца на то, чтобы занять деньги у банков по относительно низким ставкам. С 1 октября Центробанк вводит дополнительные надбавки по потребительским займам, что, по мнению игроков рынка, приведет к их подорожанию. Почему? И стоит ли сейчас поторопиться с новыми кредитами? Выяснял Григорий Колганов.

Сколько ни отрицал Центробанк существование в России кредитного «пузыря», нормативы к коэффициентам риска для банков все-таки поднял. С 1 октября игроки рынка начнут оценивать «показатель долговой нагрузки», то есть соотношение дохода гражданина и его обязательных платежей. Если оно выше 50%, одалживать деньги такому клиенту станет невыгодно, потому что банку понадобится значительный запас капитала. Но есть выход. Можно, например, повысить ставки по потребительским кредитам, рассуждает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский:

«Чтобы компенсировать более высокое потребление капитала, обеспечить более высокую доходность, банки вынуждены будут поднимать ставки.

В первую очередь будут затронуты агрессивные банки, имеющие рискованную кредитную политику. Но консервативные кредитные организации тоже должны будут решить, как поменять свои процессы, чтобы ответить на новое регулирование».

Насколько значительно могут вырасти ставки, банкиры предсказать не берутся. Да и опасаться повышения стоит лишь тем, у кого уже есть серьезные финансовые обязательства. Правда, таковых у нас немало. По данным фонда «Общественное мнение», каждый четвертый заемщик отдает кредиторам минимум половину своего дохода. Но есть еще один аспект предстоящих изменений, который может затронуть практически всех клиентов, — банки все меньше будут верить на слово. Сейчас нередко при небольших суммах кредита гражданин устно называет свой доход, а кредитная организация проверяет его самостоятельно. Но с 1 октября заработок придется подтвердить документально, иначе не высчитать показатель долговой нагрузки, предупреждает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин: «После 1 октября у банков будет некоторая возможность дополнительно требовать подтверждение доходов, чтобы оптимизировать потребление капитала. Инструкция предполагает это при кредитах больше 50 тыс. руб., то есть до этой суммы все по-прежнему. Больше 50 тыс. руб. — действуют по инструкции».

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Получается, изменения затронут не только классические потребительские займы, но и чуть ли не весь рынок POS-кредитования, когда деньги одалживаются, например, на покупку бытовой техники прямо в магазине. В целом перспектива, кажется, не слишком радужная. Возможно, поэтому некоторые банки, в числе которых Сбербанк, временно снизили ставки и завлекают клиентов не тянуть с кредитами. Так стоит ли россиянам воспользоваться моментом и взять деньги впрок? Такой подход может быть выгоден и игрокам рынка, и их клиентам, полагает гендиректор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов: «Банки мотивируют тех, кто планирует брать кредит на горизонте двух-трех месяцев, ускорить принятие решения, тем самым наполнив портфель еще по старым нормативам. Если у клиента есть понимание, что кредит ему понадобится в октябре или ноябре, то ускорить принятие решения — это может быть разумной идеей».

А вот первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев не считает такую стратегию разумной. Заемщики сейчас не слишком объективно оценивают свои возможности. «Мне кажется, это достаточно рискованная стратегия. Зачастую люди, которые сейчас берут кредиты, делают это для того, чтобы перекредитовывать самих себя. И это уже тенденция, которая должна вызывать настороженность. Посему все банки должны гораздо более внимательно смотреть за поведением заемщиков, оценивать их»,— уверен Сысуев.

В последнее время Центробанк последовательно снижает у игроков рынка аппетиты к риску, дабы уменьшить кредитную нагрузку россиян. Но пока видимого эффекта нет — та самая нагрузка прирастает в среднем на 25% от года к году. Не исключено, что вскоре регулятор пойдет на более радикальные меры.

Свой вариант решения проблемы с закредитованностью россиян есть и у Минэкономразвития. На прошлой неделе “Коммерсант” сообщил, что ведомство разработало законопроект, который обязывает банки продавать просроченные кредиты не коллекторам, а самим должникам, причем с существенным дисконтом. Игроки рынка отнеслись к идее отрицательно. Они опасаются, что граждане вообще перестанут вовремя платить по кредитам.